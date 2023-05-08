banner913
banner932
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor
3 0
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
Gençlik Gücü, rövanşı aldı
14 0
 
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
21 0
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
12 0
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
9 0
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
10 0
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
46 0
banner915

“Avrupa ilkeleri satıldı”

banner476

Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders, Güney Kıbrıs’ta yatırım karşılığında verilen vatandaşlıklar konusunda “Basit bir vize veya bir pasaport verilmesi değil, Avrupa ilke ve değerlerimizin satılması mevzubahistir” dedi

banner825
“Avrupa ilkeleri satıldı”
banner931
Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders’in Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette hukuk devletinin durumu, yolsuzlukla mücadele ve vatandaşlıklar konusunda net telkinlerde bulunarak muhataplarına “AB olup biteni izliyor ve Avrupa mevzuatında ihlal olduğunu saptaması halinde müdahaleye hazırdır” uyarısında bulunduğu bildirildi.
Reynders, Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide, “(Güney) Kıbrıs’ın, vatandaşlıklar konusunda daha çok şey beklerdik.  İlgili yasa (yatırım karşılığı vatandaşlık/altın pasaport) kaldırılmış olmakla birlikte geçerliliğini sürdürüyor. Avrupa Birliği bundan endişeli keza Kıbrıs’ta artık verilmeye başlanan daimi ikamet statüsü, Avrupa hukukuna uygun değildir. Anlamamız gereken şudur ki, basit bir vize veya bir pasaport verilmesi değil, Avrupa ilke ve değerlerimizin satılması mevzubahistir” dedi.
Güney Kıbrıs’ta dondurulan Rus mal varlığı miktarının sadece 104 milyon Euro olduğunu belirten Reynders, “Son günlerde bu meblağın neden bu kadar az olduğunu anlamaya çalışıyoruz çünkü Merkez Bankası verilerine göre sadece 2020’de Kıbrıs Rus yatırımlarından 90 milyar Euro aldı. Bize daha çok izahat vermelisiniz çünkü anlamamız zor” dedi.
Reynders, Güney Kıbrıs’ta adaletin “çok ağır işlediğine” dikkat çekerek, “Araştırmalar yeterli değil, mahkemelerin karar çıkarması lazım” dedi.  Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders, Kıbrıs Rum adaletinin modernleşmesi ve daha etkin olabilmesi için reformlar yapılması gerektiğine işaret ederek özetle şunları söyledi:
“Yasalar ve prosedürler olması yetmez, ister basit mesele ister yolsuzluk olsun, doğru araştırılması ve mahkemeye sevk edilerek gerekirse cezalandırılması için yasa ve prosedürleri uygulayacak araçların olması bir o kadar önemlidir. Bağımsız, kalifiye ve etkin mahkemelere, Yüksek Mahkeme’de ve Temyiz’de üst düzey prosedürlere ihtiyacınız var.”  
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.