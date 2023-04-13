“Arzumuz, vatanı korumak ve birleştirmek”

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Mari’deki “Evangelos Florakis” deniz üssünde “ vatanı korumak, kurtarmak ve yeniden birleştirerek layık olduğu geleceği sağlamak” istediklerini söyledi.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın haberine göre Paskalya arifesinde gerçekleştirdiği ziyarette RMMO Komutan Yardımcısı Korgeneral Lukas Hacimihail ve üs komutanı deniz yüzbaşı Konstantinos Yennadiu tarafından karşılanan Dimitriu, “ne kadar zaman geçse de haklı arzumuz, vatanı koruyabilmek, kurtarabilmek ve yeniden birleştirerek layık olduğu geleceği sağlayabilmek olduğunu unutmuyoruz” dedi.

