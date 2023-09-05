Arap turistler de ırkçı saldırıların hedefi oldu

Arap ülkesinden Güney’e gelen turistlerin de Limasol’da mültecilere karşı düzenlenen saldırılardan nasibini aldığı, birinin durumunun ağır olduğu ve turistlerin saldırı sonrası apar topar ülkelerine geri döndükleri öğrenildi. Olay sonrası Kuveyt Büyükelçisinin Rum Dışişleri Bakanlığı’na nota verdiği belirtildi

Limasol’da Cuma gecesi mülteci sorununa karşı düzenlenen ancak yabancı düşmanı şiddet olaylarına dönüşen eylemin hem siyasi hem diplomatik boyut kazandığı bildirildi.Güney’de yayımlanan Fileleftheros “faşist unsurlar” olarak tabir ettiği saldırganların, turistik amaçlarla Limasol’a giden yabancılara da saldırdığını, bu nedenle, adını vermediği bir Arap ülkesinin Rum Dışişleri Bakanlığı’na nota verdiğini bildirdi. Politis Gazetesi, nota veren adap ülkesinin Kuveyt olduğuna dair bilgi edindiğini haber verdi.Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kiriakos Kuros bir Arap ülkesinin büyükelçisinin nota verdiğini, cuma gecesi saldırıya uğrayan ve biri tekerlekli sandalyede oturur halde eli alçıya alınmış görünen kişilerin fotoğrafıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında açıkladı. Kuros “bir Arap ülkesinin büyükelçisinin girişimine muhatap oldum, ülkemizdeki bu tür olaylar konusunda ilk kez bu kadar aciz hissettim” vurgusunu yaptı.Hangisi olduğunu açıklamadığı Arap ülkesinden kişilerin sadece turistik amaçlarla gittikleri Limasol’da saldırıya uğradıklarını, birinin durumunun ağır olduğunu belirten Kuros, turistlerin saldırı sonrasında “korku içerisinde” apar topar ülkelerine geri döndüklerini, bir daha gelip gelmeyeceklerinden şüpheli olduğunu belirtti.Kuros “Daha kötüsü ülkelerine döndüklerinde bizim için ve bunca yıldır turistik lokasyon olarak reklamını yaptığımız misafirperverliğimiz, kültürümüz için ne diyecekler” diye sorduğu paylaşımında, "Bu kadar hezeyana dönüşmesine müsaade etmemeliydik. Bu tehlikeli ‘yılan yumurtasının’ nasıl ve nerede kuluçkalandığını bulmalıyız” ifadelerine yer verdi.Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi ise Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı aktardı. Gazete, saldırıya uğrayan turistlerin Kuveytli, nota veren Arap ülkesinin de Kuveyt olduğu yolunda bilgi edindiğini kaydetti.Alithia Gazetesi ise Arap ülkesi büyükelçisinin nota verdiğini, saldırıya uğrayan turistlerin, yüzleri kapatılmış fotoğrafıyla birlikte birinci sayfasından “Limasol’da Hezeyan… Yaralılar Arasında Arap Turistler Var” başlığıyla aktardı.