Ara bölgeden etkilenen köylerdeki narenciye üreticilerine 100 milyon Euro mali destek

Rum yönetimi, ara bölgeden etkilenen köylerdeki narenciye üreticisine mali destek kararı aldı.

Alithia’nın haberine göre Bakanlar Kurulu Salı günkü toplantısında, ara bölgeden etkilenen köylerdeki narenciye üreticilerine Tali Önemde (de minimis) Ödemeler Tüzüğü (1208/2013) üzerinden toplam 100 bin Euro’luk mali destek ödemesi kararı aldı.

