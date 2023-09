Ankara’nın tavrı bekleniyor

BM Genel Sekreteri'nin Yardımcısı Jenca, Ankara’da temaslarda bulunurken, Ankara’nın yanıtının Kıbrıs sorunundaki bundan sonraki gelişmeleri belirleyeceği belirtildi

BM Genel Sekreteri'nin Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca’nın, Kıbrıs sorununu ele almak için üç gün Ankara’da bulunacağı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alınacak bir “tamam” yanıtının Kıbrıs sorunundaki gelişmeler yanı sıra, Eylül ayı içerisinde New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres’in çabalarının akıbetini belirleyeceğini de öne sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atanmasına onay vermesinin “belirleyici” olduğunu yazan gazete, Jenca’nın bu yüzden Ankara’ya gittiğini ve Kıbrıs sorununu görüşmek için üç gün burada olacağını yineledi.

Gazete “Erdoğan’dan Bir “ok” Bekliyorlar” başlığıyla iç sayfadan yer verdiği haberinde ise, Ankara’nın yanıtının Kıbrıs sorunundaki bundan sonraki gelişmeleri, özellikle de BM Genel Sekreteri Guterres’in Eylül ayı içerisinde New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yapacağı görüşmelerin sonucunu belirleyeceğini kaydetti.

Gerek uluslararası örgüt, gerekse Erdoğan’la doğrudan konuşabilecek diğer ülkeler tarafından, çabaların yeniden başlamasına katkıda bulunacak kararlar alınması için Erdoğan’ın “tamam” demesi amacıyla bazı hareketlerde bulunulduğunu yazan gazete, esas arzu edilen şeyin bir BM temsilcisi atanması olduğunu belirtti.

Jenca’nın Kıbrıs’tan ayrılması ve doğrudan Ankara’ya gitmesinin yorumlanmayı hak eden bir şey olduğuna da dikkat çeken gazete, Jenca’nın üç gün Ankara’da kalacağını ve Türk yetkililerle görüşeceğini kaydetti.

Bunun, Kıbrıs sorununda bir hareketlilik olabilmesi için uluslararası örgütün Erdoğan’a yönelik gösterdiği çabaların bir göstergesi olduğunu da ifade eden gazete, Jenca’nın Ankara’da bulunacağı süre içerisinde anahtar role sahip olan, aynı zamanda Ankara’nın Kıbrıs sorunundaki politikasında rol oynayan herkesle konuşacağını yazdı.

Jenca’nın Ankara’dan sonra New York’a döneceğini kaydeden gazete, Jenca’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili ikinci ziyaretinde ise Atina, Londra ve büyük olasılıkla Brüksel’i ziyaret edeceğini ekledi.

Habere göre, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric ise açıklamasında, Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın Kıbrıs’a yaptığı ziyarete değinerek, bunun Kıbrıs sorununun ileriye dönük gidişatıyla ilgili ortak zemin aranması için BM’nin taraflarla devam eden girişimleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Jenca’nın 1 Eylül’e kadar temaslarda bulunmak için Türkiye’de bulunacağını belirten Dujarric, Jenca’nın Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bir gazetecinin, “Kıbrıslı Türklerin faaliyetlerinin ardından ara bölgedeki ihtilaflı yol konusunda herhangi bir ilerleme olup olmadığı ve BM Genel Sekreteri yardımcısının Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle yeniden görüşmeyi planlayıp planlamadığı” şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Dujarric, BM Genel Kurulu çerçevesinde yapılabilecek görüşmelerle ilgili gazetecilere bilgi vereceklerini söyledi. Dujarric, bu durumla ilgili yeni bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, Jenca’nın Kıbrıs ziyaretinin, BM Genel Sekreterinin dikkatinin hala müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına odaklandığına dair güçlü bir mesaj gönderdiğini ifade etti.