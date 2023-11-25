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Anastasiadis araştırmaların çerçevesinde

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Kıbrıslı Rum gazeteci yazar Makarios Drusiotis, yazdığı “Mafya Devleti” isimli kitapta Rum Yönetimi eski Başkanı Anastasiadis’i yolsuzlukla suçladı

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Anastasiadis araştırmaların çerçevesinde
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Kıbrıslı Rum gazeteci yazar Makarios Drusiotis’in yazdığı “Mafya Devleti” isimli kitabı çerçevesinde yapılacak araştırmanın görev tanımı konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.
Politis gazetesi “Mafya Devleti” Kitabı Yabancı Araştırmacıların Çerçevesinde-Nikos Anastasiadis Araştırma Çerçevesi Dahilinde” başlıklarıyla verdiği haberinde yolsuzluğa karşı  bağımsız birim olan Şeffaflık Komiseri Haris Boyacis’in, önceki gün, “Mafya Devleti” kitabında odaklanılacak araştırmanın görev tanımı konusunda gazeteci-yazar Makarios Drusiotis ve avukatı Lito Karyolu ile bir araya geldiğini yazdı.
Görüşme sırasında kitapta odaklanılacak araştırmanın görev tanımı konusunda uzlaşmaya varıldığını yazan gazete kendi elde ettiği bilgilere dayanarak görüşmenin iki saatten fazla sürdüğünü belirtti.
Drusiotis’in “Mafya Devlet: Çete Kıbrıs’taki Hukuk Devletini Nasıl Çökertti” isimli kitabında Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’i yolsuzlukla suçladığını anımsatan gazete, önceki gün gerçekleştirilen görüşme sırasında Drusiotis’in, ifşaatlarını kanıtlayan elindeki belgeleri  veya diğer unsurları yolsuzluk makamına vermeye hazır olduğunu dile getirdiğini yazdı.
Araştırmanın güvenirliliğinin korunması için ilgili yasada öngörüldüğü gibi Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan araştırmacı veya gözlemci atanmayacağını yazan gazete kendi elde ettiği bilgilere dayanarak, Yunanistan’dan bir uzmanın ağzının yoklandığını ancak "iş yoğunluğu" gerekçesiyle bu kişinin araştırmada yer almayı kabul etmediğini belirtti.
Habere göre Drusiotis’in kitabının İngilizce olarak da yayımlanması bekleniyor, bu durumda yolsuzluk makamı Büyük Britanya’dan ve diğer yabancı ülkelerden araştırmacı talep edebilecek.
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