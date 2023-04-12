Amerikan denizaltısı ile mesaj

Amerikan denizaltısının Güney Kıbrıs’ı ziyaretinin sembolik olmadığı, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki siyasi ve askeri düzeydeki iş birliği açısından esaslı olduğuna işaret edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, “USS San Juan” isimli Amerikan denizaltısının Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesinde “Lefkoşa Problem Görmüyor” başlığıyla yer alan habere göre, KKTC ile Türkiye’nin Amerikan denizaltısının Güney Kıbrıs’ı ziyaretiyle ilgili tepkisini, aynı zamanda Türk tarafının ABD tarafından dengelerin muhafaza edilmediğine dair tezini yorumlaması istenen Letimbiotis, Lefkoşa Rum kesiminin dengelerde herhangi bir bozulma olduğunu görmediğini ifade etti.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından, geçmişte silah ambargosunun kaldırılmasından ötürü de benzer açıklamalar yapıldığını öne süren Letimbiotis, sözlerinin devamında, şu an odaklandıkları şeyin, ABD’yle birlikte ilişkilerin sıkılaşması olduğunu söyledi.

Savunma alanında kısa süre önce yapılan anlaşmalar bulunduğunu ve dengelerin herhangi bir şekilde bozulduğunu düşünmediklerini ifade eden Letimbiotis, Rum Yönetimi olarak, dış politikalarıyla birlikte aynı zamanda savunma anlaşmalarıyla, savunma alanında diğer ülkelerle iş birliklerinin sıkılaşmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Lefkoşa Rum kesimi açısından bir Amerikan denizaltısının Güney Kıbrıs’ı ziyaretinin yalnızca sembolik olmadığını, aynı zamanda bunun, ikili düzeydeki bir dizi hareketle bağlantılı olarak, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki siyasi ve askeri düzeydeki iş birliği açısından esaslı olduğuna da işaret etti.

Gazete, Rum Yönetimi'nin Amerikan denizaltısının ziyaretinden memnun olduğunu da belirtti.

Öte yandan Amerikan denizaltısının Limasol’da bulunmasının, aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) liderliğinin denizaltıyı ziyaret etmesinin, Türk tarafını rahatsız ettiğini ve Türk tarafının Amerika’yı dengeleri muhafaza etmemekle itham ettiğini kaydeden gazete, ABD’nin uzun yıllardır Rum Yönetimi aleyhinde silah ambargosu uygulamasının, aynı zamanda Washington tarafından Türk Ordusu'nun Amerikan silahları kullanmaması için herhangi bir önlem alınmamasının, Güney Kıbrıs ile Amerika arasındaki ilişkilerde çetrefilli bir sorun olduğunu da ekledi.

