banner913
banner932
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
6 0
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
6 0
 
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
Tatar’dan kan bağışı çağrısı
4 0
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
“Trafikte yaralanmak istemiyoruz”
7 0
Süper Yeniboğaziçi
Süper Yeniboğaziçi
40 0
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
Klasiklerde sezonun ilk rallisi yapıldı
9 0
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
Dartsta başarılılar ödüllendirildi
22 0
banner915

“Afrodit” yatağının geliştirilmesi yine ertelendi

banner476

banner825
“Afrodit” yatağının geliştirilmesi yine ertelendi
banner931

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içinde bulunan “Afrodit” yatağının geliştirilmesinin yine ertelendiği bildirildi.
Politis gazetesi, “Times of Israel” gazetesinde çıkan habere dayanarak, “Afrodit” yatağının en iyi ihtimalle 2027 yılında geliştirileceğini ve yaklaşık 4,5 trilyon ayakküp doğal gaz bulunan yatağın, geçmiş yıllarda yapılan hatalar ve ihmaller nedeniyle geliştirilemediğini yazdı.
Gazete, bir önceki Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun, “Afrodit” yatağının 2025 yılında geliştirilebilecek durumda olacağını açıkladığını; ancak bugünkü verilere göre bunun mümkün olmayacağını kaydetti.
“Times of Israel” gazetesine göre, İsrailli “NewMed Energy” (eski Delek Drilling) şirketinin, “Afrodit” yatağındaki teyit sondajının yaklaşık 3 ay süreceğini belirten gazete, boruların kurulmasının maliyetinin de 3,6 milyar dolar civarında olduğunu yazdı.
Öte yandan Haravgi gazetesi de, “NewMed Energy” şirketinin CEO’su Yossi Abu’nun yaptığı açıklamada, “Afrodit” yatağındaki doğalgazın, doğal gaz ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olabileceğini söylediğini yazdı.
 

Etiketler; #MEB #Afrodit
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.