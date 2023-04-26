Afrodit yatağında ikinci doğrulama sondajı yapılacak

Shell ve NewMed Energy şirketleri ortaklığı adına operasyonel şirket olarak faaliyet yürüten Chevron şirketinin, “Afrodit” doğal gaz yatağında ikinci doğrulama sondajını yapmaya hazırlandığı bildirildi

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 12 numaralı parseldeki “Afrodit” doğal gaz yatağında ikinci doğrulama sondajının yapılması bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi: “Afrodit’te Yeni Sondaj Başlıyor” başlığı altında verdiği haberinde, Shell ve NewMed Energy şirketleri ortaklığı adına operasyonel şirket olarak faaliyet yürüten Chevron şirketinin, “Afrodit” doğal gaz yatağında ikinci doğrulama sondajını yapmaya hazırlandığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, “Stena Forth” isimli sondaj gemisinin bu hafta sonuna kadar sondaj yapılacak noktada sabitlenmesi ve çalışmaya başlamasının beklendiğini belirtirken söz konusu geminin çalışmalarının 2-3 ay sürmesinin beklendiğini vurguladı.

Gazete ayrıca, söz konusu sondajın, Afrodit yatağındaki doğal gaz miktarının kesinleştirilmesini amaçladığını da hatırlattı.

