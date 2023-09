ABD'den müzakerelerin başlaması için 'dinamik atak'

Rum Ulusal Konseyi'nin dünkü toplantısından, ABD’nin müzakerelerin yeniden başlaması ve bir temsilci atanması çabalarını güçlendiren “dinamik atak yaptığı” ortaya çıktı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan Sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca'nın Kıbrıs ziyaretinin ardından dün Rum Ulusal Konseyi toplayarak, Kıbrıs sorunu, müzakereleri canlandırma çabaları ve Pile meselesi hakkında bilgilendirdi.

Fileleftheros, Hristodulidis’in yaptığı bilgilendirmeden "ABD’nin, Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kırmak ve çözüm çabalarını canlandırmak için 'dinamik atak' yaptığı ve iki taraf arasında bir mekik diplomasisi başlaması için BM’nin bir temsilci ataması perspektiflerini daha da güçlendiren hareketlerde bulunduğu" sonucu çıktığını yazdı. Hristodulidis’in, istediği temsilcinin standardını da aktardığını kaydedildi.

Haberi “ABD’den Dinamik Atak… Temsilci Konusunda Hareketlilik ve İsim Tartışması” başlığıyla aktaran gazeteye göre, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki bilgilendirmesi iki eksende gelişti.

ABD’nin Kıbrıs sorununda ve BM temsilcisi atanması çabalarında hareket ettiği sonucu çıktığına işaret eden gazete, Amerikalıların temsilci isimlerini konuştuğu izlenimi edinildiğini belirtti. Haberde, temsilci atanması konusunda AB'da da yoğun hareketlilik olduğu ve orada da masaya, şu anda açıklanmayan bazı isimler konulduğu kaydedildi.

Rum yönetiminin, Jane Holl Lute standardında ancak daha yükseltilmiş bir role sahip, Ada’da daha yoğun mesai harcayacak ve iki tarafla daha rutin görüşmeler yapacak bir temsilci atanmasını savunduğu belirtildi.

Habere göre, Hristodulidis, New York’ta yapacağı görüşmeler konusunda Rum siyasi liderliğine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak görüşmeye hazır olduğunu beyan etti.

Gazete dünkü toplantıda yapılan bilgilendirmeden, Pile konusunda “Türkiye’nin uluslararası toplumdan bu kadar yoğun tepki beklemediği” kanaatinde olan Rum yönetiminin, “Yiğitler -Beyarmudu yolu güzergâhı konusunda şu ana kadar anlaşmaya varılamadığını ve Colin Stewart’ın iki tarafla temaslarına devam ettiğini savunduğunu” yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler paketinin hazır olduğunu ancak ne zaman açıklanacağına karar verilmediğini yineledi. İlk başta New York (BM Genel Kurulu) ziyareti öncesinde açıklanması düşünülen paketin New York dönüşüne de bırakılabileceği kaydedildi.



-“Letimbiotis: Pile konusunda sonuç yok. Barış Gücü ile temas halindeyiz”



Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Ulusal Konsey toplantısının “yapıcı ve özlü bir tartışma yapılan faydalı bir toplantı” olduğunu belirtti.

Pile konusuna da değinerek, “Sonuç yok. Barış Gücü ile temas halindeyiz. Çerçeveyi Güvenlik Konseyi, oy birliğiyle yaptığı beyanıyla koydu. Bu da Türklerin ara bölgenin statüsünü bozma planlarını bozuyor. Şurası nettir ki, Barış Gücü’nün yetkileri netleştirilmeye, işgal rejimi tarafından işgalin yayılması engellenmeye çalışılıyor” dedi.

BM Genel Kurulu’nun ezelden beridir Kıbrıs sorununda bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Letimbiotis, BM Genel Kurulu paralelinde AB istikametinde de büyük bir diplomatik çaba üstlenildiğini belirtti.

Politis’in “Sözcü: Pile’yle İlgili İstişareler Halen Devam Ediyor… Hedef Ara Bölgenin Statüsünün Bozulması Projelerini Bozmak” başlıklı haberine göre, Letimbiotis dünkü Rum Ulusal Konseyi’nin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Yiğitler-Pile yol çalışması konusunda BM Barış Gücü’nün Rum yönetimiyle istişarelerinin devam ettiğini söyledi.

Letimbiotis, "iki taraf anlaştığı" haberini yorumlarken “Herhangi bir sonuca (anlaşma) varılmadı. Halen Barış Gücü ile temas halindeyiz” dedi. Letimbiotis, yapılan temaslara ve Colin Stewart ile istişareler çerçevesinde Rum tarafının koştuğu şartlara değinmedi.

“Türk tarafının ara bölgenin statüsünü bozma, Barış Gücü’nün yetkilerini sorgulama ve işgali genişletme planları olduğunu”, Rum yönetiminin de bu “planları” bozmayı hedeflediğini savunan Letimbiotis “Bunları ne biz tartışırız, ne de Güvenlik Konseyi” ifadesini kullandı.

Gazete, Letimbiotis’in sözlerinin, Pile bölgesinde ve belirlenecek gelişim bölgelerinde denetim ve güvenliğin Barış Gücü’nün sorumluluğunda olacağı bilgisini doğruladığını yazdı.

Haberde, “Anlaşmanın ancak gelişim bölgeleri ve diğer detaylar üzerinde anlaşmaya varılırsa ilan edileceği” şeklindeki BM kaynaklı bilgiye de yer verildi.