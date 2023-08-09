8.5 kilometrelik alan kül oldu

Güney’de Limasol’a bağlı bölgelerde çıkan ve üç gün boyunca devam eden yangında 8.5 kilometre kareden fazla alan kül oldu

Limasol’un Alassa köyü yakınlarında geçen cuma günü başlayan ve daha sonraki günlerde tekrar alevlenen yangın konusunda yaşanan gelişmeler Rum basınında geniş yer aldı.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’a bağlı “Alassa-Korfi-Apsiu ve Paramithas” bölgelerinde çıkan yangın neticesinde 8.5 kilometre kareden fazla alanın kül olduğunu yazdı.

Haberi “Ülkemiz ve Ruhumuz Karardı” başlığıyla veren gazete, yangının, geçen cuma günü başladığını ve 3 gün devam ettiğini kaydetti.

Gazete, şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürece yayıldığına işaret ederek, ağaçların, bazı yazlık evlerin, depoların, bazı arabaların ve başka yapıların yandığını yazdı.

Yangının bazı noktalarda tekrar alevlenmesi nedeniyle toplam yanan alana ilişkin ayrıntılı çalışmanın önceki gün yapılmasının mümkün olmadığını belirten gazete, en ciddi sorunun Apsiu bölgesinde yaşandığını ve bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığını kaydetti.

Habere göre, Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, durumun sakin ancak çevrenin geniş olmasından dolayı dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti.

Aleksandru, itfaiyeye ait çift kabin aracın pazar günü Yerasas bölgesinin batısındaki yolda yangının söndürülmesi sırasında meydana geldiğine işaret ederek, araçtaki kişilerin vaktinde arabadan çıkmayı başardığını söyledi.

Rum Tarım Bakanı Petros Ksenofontos önceki gün yaptığı açıklamada, Limasol’daki yangının sınırlandırıldığını ancak kısmi alevlenmelerin bulunduğunu, bu nedenle hava unsurları tarafından havadan su atıldığını belirtti.

Ksenofontos, yangın söndürme çalışmalarında yer alan itfaiyecilere, gönüllülere ve orman bekçilerine büyük çabalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Alassa’daki yangının Pazar günü yeniden alevlenmesinin yanlış icraattan mı kaynaklı olduğu sorusu üzerine, Ksenofontos, bir şey söylemesinin mümkün olmadığını, bunun ileriki günlerde ele alınacak bir konu olduğunu ifade etti.

Baş İtfaiye Şefi Nikos Logginos ise yaptığı açıklamada, her alevlenmeyi ele aldıklarını, itfaiye ekiplerinin Cuma gününden beri bölgede olduğunu, ulusal eylem planına harfi harfine uydukları, Rum Yönetimi Başkanı’nın ve ulusal eylem planına müdahil olan iki bakan ve genel müdürlerin ilk günden itibaren orada olduğunu da söyledi.

Alithia bir başka haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla kurduğu iletişimin ardından yangın söndürme çalışmaları için Güney Kıbrıs’a ek yardımlar gönderildiğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Ürdün’den yapılan yardımın ayrıca değerli olduğunu belirtirken Yunanistan, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, Birleşik Krallık, Ürdün ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarčič’e de teşekkürlerini sundu.

Alithia gazetesi yangınla ilgili bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ın yardım talebinin ardından İsrail hükümetinin, “Wings of fire” operasyonunu devreye soktuğunu belirtti.

Habere göre, operasyona 2 yangın söndürme uçağı Air Tractor, 4 pilot, yangınlar konusunda eğitimli personel ve uzmanlar yer aldı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan’ın yangın söndürme çalışmalarına katılması için gönderdiği 2 Canadair uçağının, Baf’taki Andreas Papandreu üssünde bulunduğunu yazdı.

Gazete uçaklardan birinin teknik arıza gösterdiğini de belirtti.

13 HAVA UNSURU

Politis gazetesi yangın söndürme çalışmalarına 13 hava unsuru, 200’ü aşkın itfaiye memuru ve 50’yi aşkın aracın katıldığını belirtti.

Gazete ayrıca dün İsrail’den 2 uçak ve Lübnan’dan 2 helikopterin Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini yazdı.

