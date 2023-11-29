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500 Euro’luk cezayı madeni paralarla ödemeye kalkıştı

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500 Euro’luk cezayı madeni paralarla ödemeye kalkıştı
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 Limasol’da bir gencin, kendisine kesilen 500 Euro’luk para cezasını, bir çanta içerisinde yaklaşık 50 kilo ağırlığında 1, 2, 5 ve 10 sentlik madeni paralarla ödemeye kalkıştığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsa 2022 yılında sigortasız ve ruhsatsız araç kullandığı için 500 Euro para cezası verildiğini ve şahsın, cezayı ödemek için bir spor çanta içinde 500 Euro’luk madeni para getirerek cezasını ödemek istediğini yazdı.
Haberde, tahsilat memurunun madeni paralarla ödemeyi kabul etmediği ve gence, bu parayı bankaya götürerek kağıt paraya çevirmesi gerektiğini söylediği; gencin ise kuruşların da para olduğunu ve bu parayı almamalarının kabul edilemez olduğunu savunduğu belirtildi.
 
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