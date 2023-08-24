"1974’ten sonra en ciddi müdahale"

Parlamento Başkanlarına Pile hakkında mektup gönderen Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Türk tarafını KKTC toprağını genişletme çabası ile Pile yakınlarında ara bölgeye nüfuz etmeye çalışmakla suçladı ve bunun, “1974’ten bugüne Yeşil Hat içerisine yapılan en ciddi müdahale" olduğunu vurguladı

Güney'de yayımlanan Alithia Gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, BM Güvenlik Konseyi daimi ve daimi olmayan üye ülkelerinin parlamento başkanlarına, uluslararası ve bölgesel örgüt başkanlarına, AB üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına Avrupa Konseyi’ne, Doğu Akdeniz ve İran körfezi ülkelerine salı günü Pile hakkında girişim-mektubu gönderdiğini haber verdi.

Habere göre Rum Meclisinden yapılan açıklamada Dimitriu’nun, Türkiye’yi ve KKTC’yi “toprağa dair yeni emrivakiler yaratmak isteği ve KKTC toprağını genişletme çabası ile karma Pile köyü yakınlarında ara bölgeye nüfuz etmeye çalışmakla” suçladığı kaydedildi.

Mektupta “yetkisiz” diye nitelenen yol çalışmasının KKTC’nin ara bölge içerisindeki “askerî nöbet noktasına bağlanacağı”, bu faaliyetle “ateşkes hattının en hassas bölgesi” olarak tanımladığı bölgede "askerî avantaj elde etmek istendiği” ve bunun, “1974’ten bugüne Yeşil Hat içerisine yapılan en ciddi müdahale olduğu” iddia edildi.

Bu faaliyetin Güvenlik Konseyi, AB kurumsal organlarının liderleri ve diğer ülkeler tarafından kınandığı kaydedilen mektupta “Türkiye’nin tırmanan tahrikkar faaliyetleri, Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu uluslararası hukuka, BM’nin ilgili kararlarına ve AB’nin ilke ve değerlerine uygun adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarını ciddi erozyona uğratıyor” iddiasına yer verildi.

Rum Meclis Başkanı son olarak “uluslararası hukuka uyması ve Kıbrıs sorununa uzlaşılmış çerçevede ve BM’nin ilgili kararları temelinde, ülkeyi barış ve istikrar şartları içerisinde yeniden birleştirecek, kapsamlı bir çözüm için iyi niyetle işbirliği yapması için Türkiye’ye baskı yapılması gerektiğini” savundu.

Öte yandan Rum Meclis Başkanı Annita Dimitiru, Dış Rumlar Kongresinin açılışında yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun, Türk tarafının iki devlet çözümünü ileri götürmesi nedeniyle durduğunu iddia etti.

Türkiye’yi “nihai hedefinin kapalı Maraş’ı yerleşime açmak ve Rum mallarını gasp etmek olduğunu doğrulayan maharetlerle fiili durumu değiştirmek için yeni emrivakiler işlemekle” suçlayan Dimitriu “son günlerde de Pile’de ara bölgede yeni emrivakiler yaratma ve fiili durumu ihlal çabasına şahit olunduğunu” savundu.

