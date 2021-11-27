Yücefer’e askeri törenle son veda

Aydınköy’de ikamet eden emekli komutan Cemil Yücefer hayatını kaybetti

Güzelyurt bölgesi köylerinden Aydınköy bir çınarını daha kaybetti.Aslen Malyalı olup Aydınköy’de ikamet eden, Yücefer ailesinin çınarı Cemil Yücefer önceki gün hayatını kaybetti.Emekli Üsteğmen Cemil Yücefer, TMT Limasol Sancağında ve akabinde Güvenlik Kuvvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştu.Sevgili dolu bir kişi olarak bilinen Cemil Yücafer dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip askeri törenle Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.