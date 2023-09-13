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Yılmaz’dan Boğaz Şehitliği’ni ziyaret

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Yılmaz’dan Boğaz Şehitliği’ni ziyaret
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.
Ziyaret programı kapsamında Yılmaz, ilk olarak şehitliğe çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Boğaz Şehitliği Özel Defteri’ni imzaladı.
Yılmaz, Özel Defter’e şunları yazdı:
“Aziz şehitlerimiz,
Kıbrıs Türk Halkı’nın kutsal davası uğruna canlarınızı korkusuzca feda ederek, mukaddes şahadet mertebesine eriştiniz.
Büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün bağımsız olarak yaşayabilmesi için yaptığınız eşsiz fedakarlıklar asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla anılacaktır. Aziz hatıralarınızın önünde saygıyla eğiliyoruz.
Ruhlarınız şad olsun”
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