Yıldızların okulu Englishouse'dan muhteşem tören

Cambridge Üniversitesi Avrupa ve Dünya derecelerinin ev sahibi Englishouse by Önder Fahrioğlu çocukları, geçtiğimiz hafta Yakın Doğu Üniversitesi AKKM salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Coşku ve duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan okul direktörü ve İngilizce öğretmeni Önder Fahrioğlu, temel misyonlarının, her şeyden önce sevmeyi, saymayı ve farklılıklara saygı duyan evlatlar yetiştirmek olduğunu vurguladı.Sınavlarında çok iyi başarı gösterip belgelerini alan çocuklara “Yolumuz parlak ve aydınlık. Yıldızınız hep parlasın” diye seslenen Fahrioğlu, öğrencileriyle büyük gurur duyduğunu söyledi.Gittikçe büyüyen kocaman bir aile olduklarını dile getiren Önder Fahrioğlu, ada genelinde çok yoğun talep gören yıldızların okulu Englishouse'un adada vizyon ve kalite ile zirvede bir numara olduklarına dikkat çekti.Törendeki bayrak teslim töreninde duygu dolu anlar yaşanarak, Atatürk'ün izinden yürüyecek onlarca mezun, Önder öğretmenlerine teşekkür etti.En ince ayrıntısına kadar özenle düşünülüp hazırlamış tören etkinliği, tüm veli ve öğrencilerden tam puan alırken, tam zamanlı eğitim veren donanımlı bir okul talebi, tüm velilerin ortak dileği oldu.Cambridge Assessment tarafından verilen Altın Küre'yı̇ adada 3 kez arka arkaya alan ilk ve tek dil okulu olan Englishouse, dünyanın en seçkin üniversitelerine çocuklarını hazırlıyor ve yüzlerce hayata dokunuyor.10 yıla aşkın süredir eğitim alanında fark yaratan Englishouse, ileriki dönemlerde böylesine büyük bir proje ile daha nice başarılara imza atmanın hedefi ile yollarına emin adımlarla devam edecek.