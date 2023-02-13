Yeniboğaziçi ağladı

KKTC kafilesindeki öğretim görevlisi Osman Çetintaş ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybolcusu Havin Kılıç, Yeniboğaziçi mezarlığında toprağa verildi

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesindeki YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü, Öğretim görevlisi Osman Çetintaş ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybolcusu Havin Kılıç için cenaze töreni düzenlendi.Osman Çetintaş ve Havin Kılıç, Yeniboğaziçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniboğaziçi mezarlığında toprağa verildi.