banner913
banner885
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
9 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
64 0
 
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
31 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
25 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
26 0
GKK yardıma koştu
GKK yardıma koştu
44 0
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
Depremlerin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülür?
34 0
banner915

Yeniboğaziçi ağladı

banner476

KKTC kafilesindeki öğretim görevlisi Osman Çetintaş ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybolcusu Havin Kılıç, Yeniboğaziçi mezarlığında toprağa verildi

banner825
Yeniboğaziçi ağladı
 
Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesindeki YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü, Öğretim görevlisi Osman Çetintaş ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybolcusu Havin Kılıç için cenaze töreni düzenlendi.
Osman Çetintaş ve Havin Kılıç, Yeniboğaziçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniboğaziçi mezarlığında toprağa verildi. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.