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Yeni yasama yılı yarın başlıyor

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Üst düzey protokolün de davetli olduğu Meclis’in yarınki törensel toplantısının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verecek. Meclis Genel Kurulu, Salı günü de denetim işleviyle toplanacak

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Yeni yasama yılı yarın başlıyor
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Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı, yarın düzenlenecek törensel toplantıyla başlıyor.
Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi yarın yapılacak.
Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, Meclis Başkanı Zorlu Töre geçen dönemin faaliyet raporunu okuyacak ve yeni yasama yılına ilişkin konuşma yapacak.
Ardından hükümete ve parti başkanlarına söz verilecek.
Üst düzey protokolün de davetli olduğu Meclis’in yarınki törensel toplantısının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verecek.
Meclis Genel Kurulu, Salı günü de denetim işleviyle toplanacak.
Meclis Genel Kurulu, pazartesi günleri yasama; salı günleri de denetim görevi için toplanıyor.
26 Haziran’dan beri tatilde olan Meclis, tatil sürecinde bir kez olağanüstü; bir kez de ara seçimde milletvekili seçilen Sami Özuslu’nun yemin etmesi için toplanmıştı. Meclis komiteleri ise yaz tatili boyunca da toplantılarına devam ederek tasarı ve önerileri görüşmüştü.
50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı şöyle:
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 ve 2 bağımsız.
 
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