YDP’de kritik toplantı sürerken Turhan’dan dikkat çeken mesaj

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) kritik Parti Meclisi toplantısı şu sıralar devam ederken ve hükümetten çekilme konusu konuşulurken, YDP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Turhan’dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.



Turhan, hükümetin uzun süreli gitmeyeceğini ima ederek meclis aritmatiğinin de yeni modellere pek imkan tanımadığına dikkat çekti.



“Teknokrat hükümet” mesajı veren Ercan Turhan, bugüne kadar edindiği tecrübeler doğrultusunda Turizm Bakanlığına talip olduğunu bildirdi.



Ercan Turhan’ın paylaşımı şöyle:



Anlaşılan oki bu hükümet uzun süreli gitmeyecek ,meclis aritmatiği de yeni modellere pek imkan tanımıyor.



Hal böyle olunca en az 1 yıl ülkeyi yönetecek ve bu sürenin sonunda ülkeyi seçime götürecek ancak bu 1 yıl içerisinde de bekleyen icraatları yapabilecek bir teknokrat hükümete aciliyetle ihtiyaç duyulmaktadır.ülke ekonomisi can çekişmekte olup hızla yapılacak icraatlara ihtiyaç duymaktadır.



Ülke ekonomisinin ana dimaği olan turizm sektöründe ,sektöre büyük katkı sağlayabilecek icraatları , bugüne kadar edindiğim büyük tecrübeler doğrultusunda yapabileceğimden ötürü böyle bir oluşumda Turizm Bakanlığına talibim.