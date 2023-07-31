Yasak bölgeye çöp döken kişiye 18 bin TL ceza!

Gönyeli Alayköy Belediyesi, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde çöp dökmenin yasak olduğu alana çöp döken işletme çalışanına 18 bin TL ceza kesti

Gönyeli Alayköy Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada Alayköy Sanayi Bölgesi’nde çöp dökmenin yasak olduğu alana çöp döken işletme çalışanına zabıta ekipleri tarafından 18 bin TL ceza kesildi.Belediyeden yapılan açıklamada bundan sonra denetimlerin sıklaştırılacağı ve çöp dökmenin yasak olduğu bölgelere çöp dökenlere ceza yazılacağı ifade edildi.