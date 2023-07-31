banner913
banner932
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
11 0
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
7 0
 
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
Gaziköy, ikinci devrede kendine geldi
265 0
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
Liderlerden kayıplar için ortak çağrı
21 0
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
24 0
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
26 0
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
25 0
banner964

Yasak bölgeye çöp döken kişiye 18 bin TL ceza!

banner476

Gönyeli Alayköy Belediyesi, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde çöp dökmenin yasak olduğu alana çöp döken işletme çalışanına 18 bin TL ceza kesti

banner825
Yasak bölgeye çöp döken kişiye 18 bin TL ceza!
Gönyeli Alayköy Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada Alayköy Sanayi Bölgesi’nde çöp dökmenin yasak olduğu alana çöp döken işletme çalışanına zabıta ekipleri tarafından 18 bin TL ceza kesildi.
Belediyeden yapılan açıklamada bundan sonra denetimlerin sıklaştırılacağı ve çöp dökmenin yasak olduğu bölgelere çöp dökenlere ceza yazılacağı ifade edildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.