İlk bültenini 21 Aralık 1973’te yayımlayarak yayın hayatına başlayan ve Kıbrıs Türk medyasının ana haber kaynağı olan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 52’nci kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selda İçer, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı, Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ziyaret ederek çelenk koydu.

Öte yandan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 52’inci kuruluş yıl dönümü Ajans'ta düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kutlamada, konuşmaların ardından Ajans’ın 52’nci yıl pastası kesildi.

Etkinlikte konuşan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, çalışanlara “Bu başarı sizindir.” diyerek, personelin çok kalifiye olduğunu ve fedakarca çalıştığını belirtti. Gürdallı, mevcut sayıdaki personelle çok iyi iş çıkarıldığını da ekledi.

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı ise, 52 yıldır Ajans’a hizmet verenlere minnettarlığını dile getirdi, “Nice 52’lere.” dedi.