“Yakın Doğu Ailesi bizleri çok gururlandırıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar “Yakın Doğu Ailesi’nin geniş vizyonu ile geleceğe yönelik projeleri bizleri çok gururlandırıyor” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde ders vermeye başlayacak olan yapay zeka eğitmeni Ai. Prof. DUX’un tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Yakın Doğu Ailesi’nin geniş vizyonu ile geleceğe yönelik bu tarz projeleri bizleri çok gururlandırıyor. Bu vizyon, yapay zeka kullanımında dünyadaki sayılı projelerden birine imza attı. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde doğan, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’e de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bu projeler, giderek dijitalleşen dünyaya, bilimsel ve teknolojik olarak KKTC’nin de uyum sağladığını gösteriyor” dedi.

Yapay zeka tarafından geliştirilen AI. Prof. DUX’ın pek çok yeniliğe vesile olacağını belirten Tatar, “Öğrencilerimiz, bu projeyle kişisel olarak büyük bir gelişim gösterecek ve insanlığın ileride karşı karşıya kalabileceği küresel tehlikelerle de mücadele edebilecek. İnsanlığın, dünyadaki büyük sıkıntılarla mücadelesine bizler de yapay zeka projeleri ile katkı sağlayabileceğimizi gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

