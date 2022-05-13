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Yağmur geliyor

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Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar günü yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, hava yarın hava parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra doğu kesimler sağanak yağmurlu, Pazar günü ise hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu olacak.

Havanın pazartesi günden cumaya kadar açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 29 - 32 derece, sahillerde ise 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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