Veliler ucuz fiyat arayışında

İlkokullar Pazartesi, ortaokul ve liseler ise Salı günü açılıyor. Yeni ders yılının başlamasına sayılı günler kala, okul hazırlığı için kırtasiyecilerin yolunu tutan veliler, fiyatlar karşısında çaresiz kalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 19 Eylül Salı günü başlayacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 126 okulda öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi yeni eğitim yılına başlayacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala, öğrenci ile velileri okul alışverişi telaşı sardı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk zil sesi 18 Eylül’de duyulacak. Okulların açılmasına az bir süre kala okul alışverişini tamamlamak isteyen veliler ile öğrenciler, telaşla en ucuz ürünlerin olduğu kırtasiyecileri geziyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’e varan oranlarla zamlanan kırtasiye malzemeleri ise cepleri yakıyor. Bir öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, okul çantasıyla beraber ortalama üç bin lira.

Fiyatların 2 yıl içerisinde inanılmaz derecede arttığını belirten veliler, bütçelerine uygun okul çantasından kalemine silgisine kadar en ucuz ürünlere yönelmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Fiyatların geçen yıla oranla inanılmaz fark ettiğini kaydeden veliler, kalem fiyatlarının 5 ile 30 TL arasında değiştiğini, sırt çantalarının 500 ile bin 500 TL arasında fark ettiğini dile getirdi. Fiyatların ciddi değişkenlik gösterdiğinden de dert yanan veliler, “Neredeyse her gün kırtasiye ürünlerine zam geliyor. Diğer ürünlere paralel bu ürünlerde de zam sıkıntısı çekiyoruz. Geçen yıl 20 liraya satın aldığımız defterin fiyatı bu yıl 40 ile 120 TL arasında değişiyor. Yüzde yüzlük bir zam ile karşı karşıyayız. Bir çantanın dolması ortalama üç bin lira civarında olacaktır” sözleriyle dert yandı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklarda heyecan başlarken, veliler evdeki hesabı çarşıya tutturma çabasında ama nafile. Okul üniformalarından, kayıt parasına kadar ciddi bir eğitim gideriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden veliler, kırtasiye fiyatlarının yanına yaklaşılmadığını kaydederken, bir çocuğun okul çantasında olması gereken kırtasiye ürünlerinin fiyatları şöyle:



KURŞUN KALEM: 5-30 TL

SİLGİ: 5-20 TL

BOYA KALEMİ TAHTA: 30-250 TL

DEFTER: 40-120 TL

TERMOS: 100-600 TL

ÇANTA: 500-1500 TL

BESLENME ÇANTASI: 150-300 TL

SULU BOYA: 25-150 TL

PASTEL BOYA: 40-200 TL

NOT DEFTERİ: 10-50 TL

KALEM KUTUSU: 75-250 TL

TAHTA KALEMİ: 25-50 TL

UÇLU KALEM: 10-130 TL

DOSYA: 20-35 TL

KEÇELİ KALEM: 50-250 TL

KALEMTIRAŞ: 5-50 TL

MAKAS:20-150 TL

STICK YAPIŞTIRICI: 25 TL

İSİM ETİKETİ: 20 TL

KIRMIZI KALEM: 30 TL

