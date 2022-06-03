Vakıflar, DAÜ’ye Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi kazandırdı

Eğitime büyük katkılar yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi bu kez DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi kazandırdı. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. İbrahim Benter, “Gençlerimiz geleceğimiz onlara sahip çıkmalıyız” diye konuştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne bağlı Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin de sağladığı destekler sonucunda öğrencilerin kullanımına sunuldu.Bu çerçevede bugün Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin açılış töreni yapıldı.2012-2013 Akademik Yılı’nda eğitim hayatına Tıp Programını da katan Doğu Akdeniz Üniversitesi her geçen yıl kendini yenilemeye devam ediyor. Öğrencilerin pratik yapması sonucunda öğrenimlerinde büyük bir ilerlemenin olacağına inanan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu konuda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne katkı koymaktan büyük mutluluk duydu.Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin sunduğu katkılar sonucunda Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne Ambu seti, Nebulizatör, EKG cihazı, Pulse Oksimetre monitörü, oksijen tüpü, stetoskop ve infantometre gibi tıbbi malzemeler kazandırıldı.Açılış gerçekleştirilirken DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin sergilemiş olduğu bağıştan dolayı mutluluk duyduklarını sözleriyle ifade ederken Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’e yardımlarından dolayı plaket takdim ederek teşekkürlerini sundular.Gençlerin öğrenirken okudukları, gördükleri olguları gerçek hayatta uygulayabilmeleri, iş hayatında yapacakları görevde güven kazanabilmeleri ve klinik becerilerini geliştirmek açısından deneyip yanılma yönteminden faydalanmalarının son derece önemli olduğuna değinen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesine kazandırılan Klinik Merkezi’ne katkı koydukları için çok mutlu ve de gururlu olduğunu belirtti.Benter “Gençlerimizin geleceğimiz olduğunu ve onlara sahip çıkmamız gerektiğini hep söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Biz Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak yetişebildiğimiz yere kadar yardım etmeye devam edeceğiz. Geliri olan başka kurumlarında bu konulara daha fazla hassasiyet göstermesi sonucunda gençlerimiz çok daha iyi olanaklarla eğitim hayatına devam edebilecektir.” diye konuştu.