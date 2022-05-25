Vakıflar, Birkan Uzun anısına burs veriyor

Vakıflar İdaresi, 2021-2022 eğitim yılında üniversite öğrencilerine yönelik Birkan Uzun anısına burs veriyor





Birkan Uzun anısına 2021-2022 eğitim yılında Üniversite öğrencilerine yönelik verilmesi uygun görülen burs niteliklerinin çağrısı Evkaf tarafından duyuruldu.

Toplamda 3 kişilik kontenjana sahip olan burs, KKTC vatandaşlığı bulunan öğrencilere hizmet etmeye hazır hale getirildi.

Birkan Uzun bursunu almaya hak kazanan ve 8,5 ortalamaya sahip olan üç öğrenciden her birine lisans eğitimleri süresince yılda üç asgari ücret olacak şekilde destek sağlanacak. Burs kazanma hakkına sahip olmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki koşulları da yerine getirmesi gerekiyor. Bu koşullar;

- KKTC Ortaöğretim Kurumlarından mezun ve Yüksek Öğretime kabul almış olmak,

- Sporcu veya sivil toplum örgütlerinde gönüllü faal çalışmalar yapmış olmak, (İlgili Sivil Toplum Derneğinin referans yazısı da gerekmektedir),

- Kişinin Birkan Uzun bursuna başvuru nedenlerini ve kişisel amaçlarını da içeren bir yazı ile birlikte başvurması.

Bahsedilen tüm koşulların ve belgelerin tam olması halinde değerlendirme hakkı kazanan öğrenciler 20 Temmuz 2022 tarihine kadar başvurusunu hazırlayacağı mektup ile birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresine sunarak müracaat hakkı elde edecek.

Sonuçlar KVİ’nin belirleyeceği 3 üye, Birkan Uzun’un ailesinden belirlenen 1 üye ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın daire müdürleri arasından belirleyeceği 1 üye tarafından değerlendirmeye alınıp karar verilecek. Yapılacak olan değerlendirmede eşitlik bulunması halinde anne veya babası hayatta olmayan öğrencilere öncelik hakkı sunulacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Birkan Uzun ile vefatından önce de görüştüklerini ve Birkan’ın ulaşmak istediği hedeflere yardım edebilmek adına Evkaf’ın her zaman yanında olduğunu belirtirken hedefleri için bu kadar çaba gösteren bir gencin gelecek nesillerimize de örnek teşkil etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

“Nice Birkan’lar yetiştirmek adına böyle bir çalışmada yer almak Evkaf olarak bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu nedenle hem Birkan’ın anısını yaşatmak hem de gençlerimize örnek teşkil edecek yollar oluşturmak artık bizim görevimizdir.” Birkan kısa hayatında çok değerli işler başararak göstermiştir ki “Hedeflerimizi yüksek tutarsak ve çok çalışırsak başaramayacağımız iş yoktur.” sözlerini söyledi.

