Üstel’den, Girne Belediye Başkanı Şenkul’a ziyaret

Girne Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat Şenkul’dan Girne bölgesinin mevcut sorunlarıyla ilgili bilgi alan Başbakan Ünal Üstel, “Girne halkının yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek Şenkul’a yeni görevinde başarılar diledi.

Girne’nin ülkenin incisi ve turizm yatırımları açısından en önemli bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Başbakan, “Girne bölgesinde yaşanan ulaşım, altyapı, yol ve turizmi etkileyerek bölge halkının yaşamını zorlaştıran tüm sorunları çözüme kavuşturmak için hükümet olarak Girne Belediyesi'yle iş birliği içerisinde çalışarak her türlü desteği vermeye hazır” şeklinde konuştu.

Şenkul

Başbakan Ünal Üstel’i Girne Belediyesi’nde ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, farklı siyasi görüşlerden de olunsa karşılıklı iş birliğine her zaman açık olduklarını dile getirdi.