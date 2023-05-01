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Üniversiteler arası Arama-Kurtarma Oyunları’na AKÜN damgası

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Üniversiteler arası Arama-Kurtarma Oyunları’na AKÜN damgası
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde, Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi'ne (IUSARC) üye üniversitelerin katılımıyla, bu yıl beşincisi yapılan “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları’na Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) damga vurdu.

Oyunların kazananı AKÜN olurken, yarışma boyunca AKÜN ekiplerinin gösterdiği performans büyük beğeni topladı.

13 üniversitenin Akut ekiplerinin yarıştığı “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları”nda ilk üçe giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. 

Oyunların birincisi gelen Akdeniz Karpaz Üniversitesi takımına kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikinci olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ne Meclis Başkanı Zorlu Töre ve üçüncü gelen Lefke Avrupa Üniversitesi'ne ise IUSARC 3. Dönem Başkanı Ahmet Adalıer tarafından takdim edildi.


 
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