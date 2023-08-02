Uluçay kanalizasyon çalışmaları hakkında esnafla görüştü



Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, DAÜ Merkez Kafeterya ile BM Kampı arasındaki esnafı ziyaret eden Uluçay, çalışmalar hakkında bilgi verdi esnafın sorunlarını dinledi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarla ilgili daha önce bilgilendirici yazı dağıttığı esnafla yüz yüze görüşen Başkan Uluçay, sıkıntıların yaşanabileceği süreçte kapılarının esnafa her zaman açık olacağını ifade etti.

Uluçay, 6 metrelik derin kazıların yapılması gereken güzergahta Belediye olarak tedbirler alacaklarını, çalışmaların Eylül’de tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Ziyaretinde Uluçay’a Asbaşkan Hüseyin Manik ve bazı belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kanalizasyon çalışması yapılacak olan İsmet İnönü Bulvarı'nda iş yerlerini ziyaret etti.