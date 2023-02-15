Ülkeye gelen depremzedeler için yardım çağrısı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, depremin ikinci haftasında ülkeye gelen depremzedelere yönelik yardım çağrısında bulundu

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada, devam eden yardım kampanyası kapsamında dayanaklı gıda paketleri (konserve, bakliyat, yağ, şeker, un, vb.), temizlik ürünü, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, battaniye gibi ürünlere acil ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Şenkul, büyük felaketin ikinci haftasında Girne’ye yüzlerce depremzedenin geldiğini ve yardım ulaştırmak adına yüzlerce depremzedeye ulaşıldığını belirtti.

Şenkul, bu kapsamda yardımların içe dönük olarak devam edeceğinin altını çizdi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, büyük felaketin ilk haftasında Girne Belediyesi öncülüğünde toplam 13 tır ve 1 kamyon yardımın Türkiye’deki bölgelere gönderildiği bilgisini verdi.

Murat Şenkul konuşmasının devamında, depremden etkilenen ailelerin, ülkemde bulunan akrabalarının yanına gelmeye başladığını ve bu noktada içe dönük ciddi bir yardım ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

Şenkul, yardım çalışmalarının içe yönelik olarak devam edeceği bilgisini verdiği açıklamasında, günlük yaklaşık olarak 200 depremzedeye ulaşıldığını ve bu kişilerin yardım talebini karşılamak için yardımların hız kesmeden Girne Belediyesi’ne ulaşmaya devam etmesinin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

GAZİMAĞUSA’DA YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Gazimağusa Belediyesi’nin, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında Mağusa Arena’da başlattığı yardım toplama kampanyası devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, depremin etkilediği bölgelerde yorgan, yastık, battaniye nevresim, 0-2 yaş biberon ve kıyafet, oyuncak, çocuk maması, çocuk bezi, kadın pedi, soba, elektrikli su ısıtıcısı (kettle), yetişkin kadın ve erkek için yeni çorap ve iç çamaşırı, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çeşitli konserve ile kuru gıda ve ayçiçek yağı malzemelerine ihtiyaç olduğu belirtildi.

