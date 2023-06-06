UKÜ ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi arasında geri dönüşüm alanında iş birliği

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ndeki kağıtların geri dönüşümü ve eski evrakların değerlendirilmesi noktasında UKÜ ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi iş birliğine gidiyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, ana hedefleri arasında bulunan hizmetlerin sürdürülebilir ve çevre dostu politikalarla yürütülmesi ve ortaya çıkan kağıt, plastik, ahşap, vb. atıkların dönüştürülmesi stratejisini ilerletmeyi sürdürüyor. Bu noktada atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin atık stratejisi kapsamında hayata geçirdiği projelerin bir parçası olarak Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bugün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyedeki kağıtların geri dönüşümü ve eski evrakların değerlendirilmesi noktasında UKÜ ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi iş birliğine gidiyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bu yılki Çevre Günü temasına atıfta bulunarak kentin daha yaşanabilir olması için atık yönetim stratejileri ve yeni adımlar attıklarını söyledi. Amcaoğlu, bu strateji hedefiyle UKÜ ile bir iş birliğinin gündeme geldiğini ifade ederek UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Özellikle atıkların geri dönüşümü, enerji verimliliği ve sürdürülebilir belediyecilik kapsamında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin de desteğiyle belediyenin çevre ve geri dönüşüm noktasında daha ileriye taşınacağını kaydeden Amcaoğlu, iş birliği ve desteklerinden dolayı UKÜ ailesine ve UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’ye teşekkürlerini iletti.

Amcaoğlu’nun ziyaretine, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Belediye Meclis Üyelerinden Hatice Benan ve Alev Alp da eşlik etti.

“AB hedefi 2030’a kadar atıkların yarıya düşürülmesi”

Amcaoğlu, AB döngüsel ekonomi eylem planının, belediye atıklarının 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi hedeflediğini ifade ederek Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak atıkların geri dönüşümü, hacminin azaltılması, çevrenin temiz tutulması, hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması, çevreyi kirleticilerden koruması ve yeni iş imkânlarının sunulmasının çok önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Amcaoğlu, “İklim krizi ve adaptasyon çalışmalarımızda enerji verimliliği konuları Belediyemizin öncelikleri arasında gelmektedir. Tüm atıkların bütüncül yönetimi belediyemizin öncelikli stratejileri arasındadır” ifadelerini kullandı.