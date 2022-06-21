banner762
banner815
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
15 0
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
28 0
 
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
19 0
11 0
"Toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir"
17 0
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
29 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
20 0
banner797
banner854

Ukrayna’da Rus müziği yasağı

banner476

Ukrayna parlamentosu, bazı Rus müziklerinin yasaklanması için harekete geçti. Müziğin yanı sıra Rus kitapların basılması ve dağıtılması da yasaklanacak

banner825
Ukrayna’da Rus müziği yasağı
Ukrayna'da pazar günü milletvekilleri tarafından onaylanan yasa tasarısına göre bazı Rus müziklerinin televizyonda, radyoda, okullarda, toplu taşıma araçlarında, otellerde, restoranlarda, sinemalarda ve diğer kamusal alanlarda çalınması veya icra edilmesi yasaklanacak.
Yasak, tüm Rus müziği için geçerli olmayacak, daha ziyade 1991'den sonra Rus vatandaşı olanlar tarafından bestlenen veya icra edilen müziklerle ilgili olacak.
Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınayan sanatçılar ise yasaktan muafiyet için başvurabilecek. Rusya ve Beyaz Rusya'dan kitap ithalatı da mevzuata göre yasaklanacak.
Müziği etkileyen yasaya paralel olarak, Rus vatandaşları tarafından yazılan kitapların basılması ve dağıtılması da yasaklanacak ancak bu Ukrayna'da halihazırda basılmış kitaplar için geçerli olmayacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.