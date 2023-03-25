Üç Kıbrıslı Türk’e 1700 Euro para cezası

Londra’ya gitmek üzere Larnaka Havalimanı’na giden üç Kıbrıslı Türk’ün bagajlarında yapılan aramada 64 kutu tütün ve sigara ele geçirildi. Tutuklanan üç Kıbrıslı Türk, 1700 Euro para cezasına mahkum edildi

Kıbrıs’ın güneyine 64 kutu; yani, 12 bin 800 paket tütün ve sigara geçiren üç Kıbrıslı Türk, Rum Gümrük Dairesi ekiplerince tespit edilerek tutuklandı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Londra’ya gitmek üzere Larnaka Havalimanı’na giden üç Kıbrıslı Türk yetkililer tarafından durdurularak arandı. Bagajlarında yapılan arama sonucunda 64 kutu tütün ve sigara tespit edildi.

Gümrük Müdürlüğü'ne göre, tütün ürünlerinin ambalajları üzerinde gerekli uyarılar, güvenlik ve izleme etiketleri bulunamadı.

Üç kişi, ele geçirilen sigara ve tütünlerin gümrük vergisinin 19 bin 476 Euro tutarında olması nedeniyle tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan üç Kıbrıslı Türk, 1700 Euro para cezasına çarptırıldı.

Haravgi gazetesi gümrük ekiplerinin 19 Mart'ta Larnaka Havalimanı’ndan İngiltere’ye seyahat edecek olan 3 Kıbrıslı Türk'ün bagajlarında 90 kilo “Amber Leaf” ve “Old Holbron” marka sarma sigara tütünü ile 64 karton “Benson&Hedges” ve “Rothmans” marka sigara tespit ettiğini iddia etti.

Gümrük makamlarının tütün ürünlerine el koyduğunu yazan gazete, konunun yargıya taşındığını, her bir Kıbrıslı Türk’e 1.700 Euro para cezası verildiğini yazdı.

