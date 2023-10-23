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UBP Girne İlçe Başkanı Kutay Rauf Raif Denktaş Meydanı ismi konusunda Belediye Başkanı Şenkul’u eleştirdi

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UBP Girne İlçe Başkanı Kutay Rauf Raif Denktaş Meydanı ismi konusunda Belediye Başkanı Şenkul’u eleştirdi
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Ulusal Birlik Partisi(UBP) İlçe Başkanı Bülent Kutay, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, Girne Belediyesi'nin karşısındaki meydana Rauf Raif Denktaş ismini kendisi vermiş gibi açıklama yaptığını iddia etti.
 
Kutay, yaptığı yazılı açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Hirondelle Meydanının adını Rauf Raif Denktaş Meydanı olarak değiştirmesini şahsına mal etmeye çalıştığını ileri sürdü.
 
Kutay, Hirondelle çemberi veya meydanı olarak bilinen bölgenin adını Rauf Raif Denktaş Meydanı olarak değiştirme kararının,  Belediye Meclisi tarafından 14 Haziran 2022’de (Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü döneminde)  alındığını söyledi.
 
Belediye Başkanı Murat Şenkul’un kararın kendi döneminde alınmışçasına açıklama yaptığını savunan Kutay, Belediye Meclisinin isim değişikliği kararının 14 Haziran 2022’de alındığını, ancak belediye seçimleri nedeniyle uygulanmasının ertelendiğini belirtti.
 
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