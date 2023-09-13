KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin her alanda gelişmesi ve dünyada hak ettiği yeri alması hedefiyle “laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacaklarını” söyledi ve “Türkiye’nin yeni yüz yılı, KKTC’nin de yüzyılı olacak” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi.

Yılmaz’ı, Havalimanı VIP Salonu’nda karşılayan Başbakan Ünal Üstel, çıkışta basına açıklama yaptı.

Üstel, mutlu bir gün olduğunu, büyük bir özveri ve gayretle bitirilen yeni terminalde Yılmaz’ı ilk kez karşıladıklarını, onur duyduklarını söyledi.

Ülke için büyük çalışmalar yapacaklarını ifade eden Üstel, altyapıya yönelik yapılacak çalışmalar yanında Asrın Projesi, ülkeye kablo ile elektrik getirilmesi için de gerekli adımların atılması için çalışacaklarını söyledi.

Ülkede yeni yeni projeler ile eğitim sağlık altyapıda yapılacak yatırımlarla halkın refahını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Üstel, “aramızdaki bağ finansal değil, gönüldendir” dedi.

Cevdet Yılmaz da, sıcak karşılamadan ötürü teşekkür etti, Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesi ve dünyada hak ettiği yeri alması hedefiyle asrın projesi ve havalimanı projesinde olduğu gibi tarım, enerji, eğitim, sağlık, karayolları altyapısında da “laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacaklarını” söyledi.

Tarımın önemine de dikkat çeken Yılmaz, savaşların, hava şartlarının tarımın önemini daha da artırdığına vurgu yaptı.

Bu çerçevede ülkede sulama master planı ile ilgili önemli bir çalışma yapacaklarını ifade eden Üstel, hedeflerinin, KKTC’de, tarımsal verimlilik ile üretimi artırmak, halkın sağlıklı gıdaya erişimi ve yeterliliği artırmak olduğunu kaydetti.

İktisadi ve mali iş birliğinin de bir bir gözden geçirileceğini belirten Yılmaz, yeni terminal binasına da değindi. Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, çok büyük bir eserin ülkeye kazandırıldığını işaret ederek, “KKTC’nin vitrini olacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği kararlılık sonrası kendilerinin de bunu yapmayı başardığını ifade eden Yılmaz, “Bu başka başarıların da habercisidir” dedi.

Sorunları büyütmek değil, halk yararına çözmek için çalıştıklarını işaret eden Yılmaz, enerji konusunda da karşılıklı kablo ile enerji arz güvenliğine katkı yapacak bir sistem kurulacağını, bu dev esere de başladıklarını kaydetti.

Altyapı çalışmaları ardından yapımına geçileceğini ifade eden Yılmaz, bu çalışmaların iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun nişanesi olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Kaderimiz tarihimiz bir, bizim ilişkimiz hesap kitap değil, gönül bağı gönül ilişkisidir. Güzel günlere, geleceğe birlikte adımlar atacağız. Türkiye’nin yeni yüz yılı, KKTC’nin de yüzyılı olacak. Her alanda birlikte yükselip geleceği inşa edeceğiz. Laf üstüne laf değil Taş üstüne koyacağız” diye konuştu.

