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“Türkiye’den öğrenci sayısının 100 bin olmasını arzuluyoruz”

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Ankara’da YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda ülkede Türkiye’den 45 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu sayının 100 bin olmasını arzuladıklarını belirtti

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“Türkiye’den öğrenci sayısının 100 bin olmasını arzuluyoruz”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı kabul etti.
Tatar ile Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimini ele aldı, görüş alış verişinde bulundu.
Toplantıda, görüşülen konuların ileriye taşınması için YÖK’ün yapacağı bir taslak hazırlık sonrasında KKTC’de ortak bir çalışma yapılması noktasında da mutabakata varıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretimi ve üniversiteleri daha ileriye taşımak adına gerek kalite gerekse öğrenci sayısının artırılması anlamında YÖK Başkanı Özvar’dan destek istedi.
Şu anda ülkede Türkiye Cumhuriyeti’nden yaklaşık 45 bin civarında öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu sayının 100 bin olmasını arzuladıklarını dile getiren Tatar, bu çerçevede üniversitelerin bünyelerinde yeni bölümlerin açılması ve öğrenci kontenjanlarının artırılmasının önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca YÖK’ün tecrübelerinden ve yürüttüğü çalışmalardan KKTC olarak yararlanmak istediklerini dile getirdi.
Görüşmede, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da, KKTC’de bulunan üniversiteleri Türkiye’de bulunan üniversitelerden ayırmadıklarını, çok yakın takip ettiklerini ve KKTC Eğitim Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti.
Özvar, mevcut durumu çok daha ileriye taşımak adına gerek KKTC yükseköğretimi gerekse adada bulunan üniversitelerle ilgi önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.
Çalışmaların sadece bunlarla sınırlı olmadığına vurgu yapan Özvar, aynı zamanda Türkiye’de eğitim almak isteyen KKTC vatandaşları ile ilgili de çalışmaları olduğunu söyledi.
 
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