Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Günsel"i test etti

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin yerli otomobili "Günsel"in üretim tesislerini ziyaret etti ve "Günsel"i test etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel ile Yılmaz, ziyarette, aracın seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Dr. Suat Günsel Camii'ye de ziyarette bulundu.

