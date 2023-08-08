Erenköy Mücahitlerinden Enver Yetkili, Türk uçaklarını gördüğünde tarifi imkansız sevinç yaşadıklarını anlattı: “Sevinçten göz yaşlarımıza hakim olamadık, uçaklara el salladık”

Mücahit Enver Yetkili, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken topraklarını savunmak ve Kıbrıs'ın Girit olmasını önlemek için Ada'ya gelerek Erenköy Direnişi'ne iştirak ettiğini belirtti.

Enver Yetkili, Rumların, Erenköy'ü 10-12 bin kişilik kuvvetle, Grivas gibi terör örgütü EOKA elebaşılarının önderliğinde ablukaya aldıklarını anlattı.

Yetkili, Erenköy'de 560'ı öğrenci olmak üzere 750 kadar mücahidin 17 kilometrekarelik alanı savunmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz asker değildik, öğrenciydik. Üstelik savunmaya çalıştığımız bölge büyük, biz azdık. Çatışmalarda şehitlerimiz vardı. Komutanımız Ali Rıza Vuruşkan, 7 Ağustos 1964'te tedricen geri çekilmemizi istedi. 3 kilometrekarelik alanda 5 köye sıkışmıştık. Yine gücümüz yetersizdi ve Erenköy'ü savunmakta zorlanacaktık. Rauf Denktaş ve Rıza Vuruşkan tarafından Türkiye'den savaş uçaklarının gelmesi talep edildi. Akşam saat 17.00 sularında 5 uçaklık bir Türk keşif kolu, Erenköy üzerinde belirdi. Keşif yapıldıktan bir saat sonra 60-63 kadar savaş uçağı gönderilerek Rumlar, büyük bir hezimete uğratıldı ve de bizler kurtulduk."

Türk uçaklarını gördüğünde tarifi imkansız sevinç yaşadığını ifade eden Yetkili, "Türk uçakları gelince sevincimizden sokaklara taştık. Sevinçten göz yaşlarımıza hakim olamadık, uçaklara el salladık. Keşif uçaklarından sonra Türk savaş jetlerinin gelmeyeceğini zannederek hüzne kapılmıştık, ardından üzüntümüz sevince dönüştü." diye konuştu.

