Tüp gaza okkalı zam geliyor

Bir yıl içinde 6 kere zam gören 10 kiloluk ev tipi tüp gaz fiyatının 10 TL daha artarak 240 TL olması bekleniyor



Vatandaşlar hayat pahalılığı altında adeta nefes alamaz duruma geldi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen son okkalı zamların yansıması ise marketlerde kendini gösterirken, vatandaşlar piyasada tüp gaz bulmakta zorluk yaşıyor.

Bu da zam endişesi doğuruyor.

Konu ile ilgili soruları yanıtlatan tedarikçi firma Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü (K-PET) Malik Işımtekin, piyasada yaşanan sıkıntının talebin artmasından kaynakladığını belirtti.

“Ev tipi tüp gaza ne kadar zam gelecek?” sorusuna da yanıt veren Işımtekin, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle, Rusya’nın Avrupa ülkelerine doğal gazı kesmesiyle talebin LPG’ye yöneldiğini belirtti.

Bunun da LPG’deki fiyatları artırdığını belirten Işımtekin, “Yarın (bugün) gelecek gemi ile faturamı alacağım. Ancak çok fazla

Fiyatlandırmayı Bakanlar Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KKTC Akaryakıt biriminin belirlediğine işaret eden Işımtekin, bu fiyatın sadece öngörü olduğuna dikkat çekti.

Tüp gaza 5 Nisan 2022’de yüzde 15 oranında zam gelmişti. 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 200 TL’den 230 TL’ye yükselmişti. Nisanda gelen zamla 2021 Nisan ile 2022 Nisan ayları içerisinde tüp gaza 1 yıl içinde 6 kez zam,

2 kere de indirim yapılmıştı. Perşembe akşamı, 10 kiloluk ev tüpü tüp gazın fiyatının 230 TL’den 240 TL’ye çıkması bekleniyor.

Vatandaşlar hayat pahalılığı altında adeta nefes alamaz duruma geldi.Akaryakıt fiyatlarına gelen son okkalı zamların yansıması ise marketlerde kendini gösterirken, vatandaşlar piyasada tüp gaz bulmakta zorluk yaşıyor.Bu da zam endişesi doğuruyor.Konu ile ilgili soruları yanıtlatan tedarikçi firma Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdürü (K-PET) Malik Işımtekin, piyasada yaşanan sıkıntının talebin artmasından kaynakladığını belirtti.“Ev tipi tüp gaza ne kadar zam gelecek?” sorusuna da yanıt veren Işımtekin, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle, Rusya’nın Avrupa ülkelerine doğal gazı kesmesiyle talebin LPG’ye yöneldiğini belirtti.Bunun da LPG’deki fiyatları artırdığını belirten Işımtekin, “Yarın (bugün) gelecek gemi ile faturamı alacağım. Ancak çok fazla bir artış geleceğini düşünmüyorum. 10 TL kadar gelebilir” dedi.Fiyatlandırmayı Bakanlar Kurulu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KKTC Akaryakıt biriminin belirlediğine işaret eden Işımtekin, bu fiyatın sadece öngörü olduğuna dikkat çekti.Tüp gaza 5 Nisan 2022’de yüzde 15 oranında zam gelmişti. 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 200 TL’den 230 TL’ye yükselmişti. Nisanda gelen zamla 2021 Nisan ile 2022 Nisan ayları içerisinde tüp gaza 1 yıl içinde 6 kez zam,2 kere de indirim yapılmıştı. Perşembe akşamı, 10 kiloluk ev tüpü tüp gazın fiyatının 230 TL’den 240 TL’ye çıkması bekleniyor.