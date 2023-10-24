Töre, Orhangazi’den gelen gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Orhangazi Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan kabulde konuşan Töre, Rum ve Yunan tarafının Avrupa ve uluslararası camianın şımartmasıyla hiçbir zaman uzlaşıdan yana olmadığını ifade ederek, son olarak Pile’de yapılmaya çalışılan yol konusunda ortaya konulan tavrın da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Bazı kesimlerin Türk askerini misafir olarak gördüğünü ifade eden Töre, Türk askerinin asla misafir olmadığını, adada kalıcı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğunu ve Türkiye’nin de desteği ile yola devam ettiklerini belirten Töre, Türk Devletleri Teşkilatı ile olan ilişkileri daha da ileri taşımak istediklerini kaydetti.

