TİKA’dan doğaya büyük katkı





Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle oluşturulan Taşkent Doğa Parkı Orman Kütüphanesi’nde Doğa Yürüyüşleri Liderlik Eğitimleri ve Lansmanı yapıldı.

Tanıtımı yapılan proje, alternatif turizm alanlarının ve doğa yürüyüşlerinin teşvik edilmesi ile Beşparmak dağlarında bulunan mevcut yürüyüş parkurlarının iyileştirilmesi ve yeni öğelerle zenginleştirilmesi hedeflerini taşıyor.

Bu kapsamda Taşkent, Esentepe, Bellapais ve Alevkayası yürüyüş parkurları düzenlenerek bu yollarda bakım ve iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Taşkent piknik alanından başlayan, Kız manastırı ve Kemerli Kaya’dan Bufavento kalesine kadar devam eden güzergahta 7 km uzunluğunda yapılan yeni parkurda, ahşap köprü, bilgi panosu, ekolojik bilgi panosu, ahşap basamak, oturma alanı, orman kütüphanesi, yol ayrım tabelası, manzara seyir alanı, online meteorolojik veri toplama cihazı ve ağaçlara monte edilen ahşap kuş yuvaları ile fotoğraf çekilme alanları yaptırıldı.

Benzer öğeler Alevkayası, Esentepe ve Bellapais yürüyüş yollarına da eklenerek parkurlar ekolojik turizme hazırlandı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın işaretleme sistemi ile parkurlar zorluk derecelerine göre işaretlendi ve her parkurun başında bulunan bilgilendirme panolarında o parkura ait endemik türlere ilişkin özel bilgiler yer aldı.

Ayrıca tüm bu yürüyüş parkurlarının güzergah bilgilerinin yer aldığı, parkurlara yerleştirilen meteorolojik verileri toplayan cihazlardan rüzgar, nem ve sıcaklık verilerinin öğrenilebileceği “ Kuzey Kıbrıs Yürüyüş Yolları “ isimli cep telefonlarına indirilebilen bir aplikasyon geliştirildi.

Yine proje kapsamında yeni yapılan yürüyüş parkurlarının broşürleri Türkçe ve İngilizce olarak basıldı.

TANITIM ETKİNLİĞİ

TİKA’nın desteğiyle oluşturulan Orman Kütüphanesi’nde, bugün ilk olarak liderlik eğitimleri verildi, ardından ise yürüyüş parkurları tanıtıldı. Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Ali Murat Başçeri, burada yaptığı açıklamada, KKTC’de turizmin çeşitlendirilmesi adına Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na desteklerinin süreceğini ifade etti.

Başçeri, elçi müsteşarı olarak adaya geldiği 2011 yılında Almanya’dan KKTC’ye yürüyüş için gelindiğini belirterek, adada keşfedilmemiş yürüyüş parkurları olduğunu ve bunların standardının yükseltilerek, cazibe merkezi haline getirilmelerinin önemini vurguladı.

Başçeri, TİKA’nın da bu parkurların güzelleştirilmesi, kolay ulaşılabilir olması ve turizme kazandırılması için katkı verdiğini söyledi.

Büyükelçi Başçeri, TİKA’nın, sadece doğa ve tabiatı değil, adadaki tarihi yerlerin de daha güzel gezilebilmesi için yürüyüş parkurları yapılması adına katkıları olacağını belirtti.

Taşkent’teki çalışmaların uzun süre önce başladığını ancak salgın dönemi nedeniyle lansmanın yapılamadığını söyleyen Başçeri, lansmanın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelmesinin de ayrıca güzel ve anlamlı olduğunu kaydetti.

Başçeri, KKTC’deki Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan ve yükseköğrenimlerini burada yapan gençlerle yürüyüşün gerçekleştirileceğini de vurgulayarak, cumhuriyetin emanet edildiği, geleceğin teminatı gençlerle 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

