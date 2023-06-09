Temiz Plaj Uygulama projesi ile tatlı su ve plajlarda çevre temizliği ile birlikte çevreye olan duyarlılığı ayrıca devamlılığı sağlamayı, çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve plajda güvenlik konularında yüksek standart ve çevre bilincini aşılamayı hedefleniyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından hazırlanan “Temiz Plaj” Projesi hayata geçiyor.



Turizm bakanlığından verilen bilgiye göre, Temiz Plaj Uygulama projesi ile tatlı su ve plajlarda çevre temizliği ile birlikte çevreye olan duyarlılığı ayrıca devamlılığı sağlamayı, çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve plajda güvenlik konularında yüksek standart ve çevre bilincini aşılamayı hedefliyor.



Temiz plaj ödülü için 29 kritere uygun ve bu kriterleri sağlayan plajlara bir yıl süreyle verilecek ve her yıl aynı işlemler tekrarlanacak.



Temiz Plaj çevre temizliği, çevrenin korunması, deniz suyunun temiz olması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla oluşturulurken, proje ile sürdürülebilir kaliteli turizmin devamlılığı ve desteklenmesi aynı zamanda halk sağlığının korunmasını hedefliyor.



Temiz Plaj projesine benzer projeler uluslararası standartlarda, sivil toplum kuruluşları tarafından yurtdışında da uygulanıyor.



Çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla oluşturulan Temiz Plaj kriterleri dört ana başlıkta toplanıyor; Çevre ile ilgili Eğitim ve Bilinçlendirme, Yüzme Suyu Kalitesi, Çevre Yönetimi, Güvenlik ve Sunulan Hizmetler.



Bu dört kriterler içinde en önemli kriterlerden biri olan deniz suyu analizleri sezon süresince Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi denetiminde yapılacak.



Plajlar için deniz suyu analizlerinin yanı sıra Temiz Plaj Proje kriterlerinin tümünün yerine gelmesi gerekecek. Tüm kriterlerin (29 madde) tam olması durumunda plaj “Temiz Plaj” ödülü verilecek.



Temiz Plaj Projesinin hayata geçmesiyle turizm pazarında önemli ilerlemeler olması ve tur operatörlerinin ve bireysel tatil planı yapanların tercih etmeleriyle önemini daha da artırması bekleniyor.



Gerekli denetimlerin yapılabilmesi için, tüm istenilen evrakların dosya haline getirilerek KKTC Çevre Koruma Dairesi’ne başvuru yapılması, ayrıca [email protected] mail adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekiyor.



Daha ayrıntılı bilgi ve sorular için 0392 611 20 00 dahili: 3305 numaralı telefondan iletişime geçilebiliyor.

