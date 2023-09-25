Tatlısu’da bazı bölgeler yarın 3 saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, Tatlısu sahil, sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği ve sahil seralar bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek Gazimağusa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi 10.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.