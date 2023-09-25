Tatlısu’da bazı bölgeler yarın 3 saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, Tatlısu sahil, sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği ve sahil seralar bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Gazimağusa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi 10.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

