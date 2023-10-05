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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Yayla köyünde üreticilerle bir araya geldi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Yayla köyünde üreticilerle bir araya geldi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, dün Yayla köyünde üreticilerle bir araya geldi.
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede su sıkıntısı çeken üreticilerin sorunlarını dinleyen Çavuş, sorunların çözümü yönünde gerekli çalışmanın başlatılacağını söyledi.
 
Üretimin artırılması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların yakın takipçisi olacağını dile getiren Çavuş, üreticinin her zaman yanında olacağını kaydetti.
 
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