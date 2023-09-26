Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Geentech serasında incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Bakü yakınlarındaki Bine bölgesinde faaliyet gösteren Greentech serasında incelemelerde bulundu.
Domates, patlıcan ve biber üretimi yapılan seralarda yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Çavuş, seralarda uygulanan teknikleri inceledi.
Seralarda çalışanlarla da sohbet eden Çavuş, yapılan temaslar ve incelemelerin ülkedeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi yönünde önemli olduğunu kaydetti.
Çavuş bugün, 2. Türk Devletleri Agro Business Form’una katılarak konuşma yapacak.
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