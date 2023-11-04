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Tarihi eserler yenileniyor

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Milli Mücadele Müzesi, Mevlevi Tekkesi, Lüzinyan Evi ve Tarihi Girne Kapısı’nda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor

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Tarihi eserler yenileniyor
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakım ve onarım işleri devam eden Milli Mücadele Müzesi, Mevlevi Tekkesi, Lüzinyan Evi ve Tarihi Girne Kapısı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Ataoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 
 
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