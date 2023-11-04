Tarihi eserler yenileniyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakım ve onarım işleri devam eden Milli Mücadele Müzesi, Mevlevi Tekkesi, Lüzinyan Evi ve Tarihi Girne Kapısı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Ataoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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