Talih kuşu Selda Ruhi’ye kondu

Devlet Piyangosu'nun 8 Mayıs tarihli çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Gönyeli sakinlerinden Selda Ruhi dün 500 bin TL’lik ikramiyesini dün teslim aldı.
Büyük ikramiye, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan "26676" numaralı bilete isabet etmişti.
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