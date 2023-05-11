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Talih kuşu Selda Ruhi’ye kondu

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Devlet Piyangosu'nun 500 bin TL’lik büyük ikramiyesi, Gönyeli sakinlerinden Selda Ruhi’ye çıktı

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Talih kuşu Selda Ruhi’ye kondu
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Devlet Piyangosu'nun 8 Mayıs tarihli çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Gönyeli sakinlerinden Selda Ruhi dün 500 bin TL’lik ikramiyesini dün teslim aldı.
Büyük ikramiye, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan "26676" numaralı bilete isabet etmişti.
 
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