Sunak'ın fotoğrafı olay oldu

İngiltere dün seçime giderken Rishi Sunak'ın seçim kampanyası kapsamında yer aldığı programdan bir kare olay oldu

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti'nin lideri Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta erken seçim kararı almış ve bu yönde çalışmalara başlamıştı.Dün vatandaşlar seçime giderken önceki gün sosyal medyadaki bir fotoğraf olay oldu. Fotoğrafta Başbakan Sunak ve oyuncu, aynı zamanda da İngiltere'nin en çok dövmesine sahip ismi Becky Holt vardı.This Morning programına katılan Becky Holt, dövmelerinden bahsederken ve yöneltilen soruları yanıtlarken arkada da Başbakan Sunak, sırasının gelmesini beklerken görüntülendi.Sunak'ın bu görüntüsü hem sosyal medyada hem de basında gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı ve gazeteci fotoğrafı yorumladı. Independent'tan Ryan Coogan da ortaya çıkan görüntüyü eleştirenlerden."Her gün Başbakan'dan yepyeni bir gaf veya garip bir an geliyor, her biri bir öncekinden daha utanç verici ve şaşırtıcı. This Morning'de boy göstermesi gibi olayları başka nasıl açıklıyorsunuz? Başbakan - Britanya'nın en güçlü adamı, aklınızda bulunsun - sunucular Ben Shephard ve Cat Deeley bikinili Holt'a dövme seçimi hakkında sorular sorarken, genital dövmenin tuzakları hakkında çok açık bir tartışma da dahil olmak üzere garip bir şekilde arka planda oturuyordu."Sosyal medyada ise Başbakan'ın umutsuzca oy toplamaya çalıştığına dair bazı sert yorumlar yer alıyor. Ayrıca Coogan, Sunak'ın bu programla beraber seçmene bir tür veda ettiğini söylüyor.Ancak program arkadaşı Holt, pek çok kişiyle aynı şekilde düşünmüyor gibi. Holt, Instagram'da Sunak ile bir fotoğrafını paylaşarak "Bugün Başbakan ile tanıştığıma inanamıyorum" diye yazdı. Ayrıca Sunak'ın gerçekten nazik ve çok kibar olduğunu söyledi: "Bana en acı veren dövmenin hangisi olduğunu sordu. Tatlıydı ve el sıkıştık."