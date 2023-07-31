“Sınırsız casino izni verme hakkı getirilecek”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Hükümet'in Şans Oyunları Yasası'nda değişiklik hazırlığında olduğunu söyledi, dikkat çeken detaylar paylaştı.

Şans Oyunları Yasası’na yönelik bazı değişiklik içeren tasarı, bugün Cumhuriyet Meclisi’ndeki Maliye Komitesi’nde görüşülmeye başlıyor.

Söz konusu değişikliklere ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden detaylar paylaşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, bir çoğu Anayasa’ya aykırılık teşkil eden 300’e yakın Yasa Gücünde Kararname’nin aynı komitede görüşülmeyi beklerken, casinolarla ilgili değişikliğin gündeme gelmesine dikkat çekti.

Yapılması planlanan değişikliklere ilişkin bilgi veren Barçın, yasanın yürürlüğe girmesi halinde sınırsız casino izni verme hakkının getirileceğini söyledi.

Barçın, yapılması planlanan değişiklikleri, madde madde şöyle özetledi:

Şu an Bafra Turizm Yatırım Bölgesi hariç en fazla 5 tesise casino izni verilirken tasarı ile sınırsız casino izni verme hakkı getiriliyor.

Yat Limanı olan otellere yatak kapasitesi 500 yataktan 300 yatağa düşürülerek casino açma izni verilebileceği düzenleniyor.

Şehir Merkezinde olmama, casino açımında tesisin yer aldığı bölgedeki casino yoğunluğunun dikkate alınması ve okullardan 500 metre uzakta olması kurallarının Karpaz Turizm Bölgesi'nde casino açacaklarda aranmaması düzenleniyor.

Şu an casino Ruhsatı ve İşletmecilik Ruhsatı 3 yıl için verilirken bu sürenin 10 yıla çıkarılması ön görülüyor.

Yürürlükteki yasada casino işletmecisi tüm tesisin de kiracısı olmak zorunda iken tasarının yasalaşması sonrası sadece casino salonunu kiralayıp işletmesini yürütebilecektir ki bu uygulama 2015 yılında kaldırılmasına karşın şimdi tasarı ile yeniden getirilmek isteniyor. Özellikle bu uygulama ülke huzuru ve güvenlik bakımından ciddi sıkıntı yaratacaktır.

