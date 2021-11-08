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Şehitlik ve anıtların bakımına Türkiye’den finans desteği

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Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’de şehitlerin ebedî istirahatgâhlarını onurlarına yakışır hale getirmek amacıyla şehitlik ve anıtların bakım, onarım ve çevre düzenlemelerine finans desteği sağladı.

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Şehitlik ve anıtların bakımına Türkiye’den finans desteği
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2007-2020 döneminde KKTC genelindeki 13 adet şehitlik, 29 adet anıtın bakım, onarım ve çevre düzenlemesine finansal destek verildi.
Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamada “Yaşadığımız toprakları vatan yapmak uğruna canlarını feda eden, birçoğu toplu katliamlarda canını kaybeden aziz şehitlerimizin maneviyatına birlikte sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan şehitlik ve anıtların bakım onarımını, KKTC’nin ilgili kurumlarıyla iş birliği halinde sürdürüyoruz” denildi.  
Açıklamada, Anıtlar, Şehitlikler ve Müzeler Yapım ve Onarımı ile Katkı Projesi kapsamında; 2021 yılında, Düzova Şehitliği tamir ve tadilatı, Erenköy Şehitliği’nin yenilenmesi, Limasol Şehitler Anıtı tamir ve tadilatı, Türkeli Şehitliği tamir ve tadilatı için yaklaşık 1 milyon TL bloke verildiği de belirtildi.
 
 
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